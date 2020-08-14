Разобрали на кусочки
Разобрали на кусочки
Аварийный резервуар № 5 на площадке ТЭЦ–3, ставший причиной разлива нефтепродуктов, снесли до фундамента.
Ёмкость полностью разобрали на крупные фрагменты. На земле металлоконструкции разрезаются на более мелкие сегменты, после чего отправляются на утилизацию. На данный момент с промышленной площадки ТЭЦ–3 вывезено свыше 200 тонн металлокаркаса. Всего же предстоит утилизировать около 450 тонн железных конструкций.
Демонтажные работы ведутся в круглосуточном режиме специалистами ремонтно–строительного треста ООО «Норильскникельремонт».
По словам руководителя проектов АО «НТЭК» Дмитрия Бойченко, все работы ведутся строго по графику. Демонтаж резервуара будет завершён к 30 сентября.