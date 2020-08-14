Разобрали на кусочки

Ёмкость полностью разобрали на крупные фрагменты. На земле металлоконструкции разрезаются на более мелкие сегменты, после чего отправляются на утилизацию. На данный момент с промышленной площадки ТЭЦ–3 вывезено свыше 200 тонн металлокаркаса. Всего же предстоит утилизировать около 450 тонн железных конструкций.

Демонтажные работы ведутся в круглосуточном режиме специалистами ремонтно–строительного треста ООО «Норильскникельремонт».

По словам руководителя проектов АО «НТЭК» Дмитрия Бойченко, все работы ведутся строго по графику. Демонтаж резервуара будет завершён к 30 сентября.