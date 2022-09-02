Разработан логотип для норильского общественного транспорта

«Результатом кропотливой и интересной работы стало формирование единой концепции визуальных элементов для презентации уникального бренда общественного транспорта Норильска. Надеемся, он понравится жителям и гостям города и станет символом качества, безопасности и комфорта пассажирских перевозок. Логотип будет размещён на каждом остановочном пункте, где уже оборудованы или будут оборудованы тёплые павильоны закрытого типа. Сейчас их 16, ожидается, что к началу следующего года количество увеличится до 66. Всего планируется установить не менее 100 тёплых павильонов, обеспечив ими примерно треть остановочных пунктов», – рассказал советник главы Норильска Алексей Яковлев.

Разработанный логотип будет размещён на всех 40 новых автобусах НПОПАТ, поступивших в город в текущем и прошлом году, включая северобусы, которые выйдут на маршруты уже в сентябре. В дальнейшем брендировать будут все закупаемые муниципалитетом автобусы. Приобретение нового современного подвижного состава будет осуществляться администрацией города ежегодно на постоянной основе, подчеркнул Алексей Яковлев.

Логотип норильского общественного транспорта также будет наноситься на пластиковые транспортные карты и сувенирную продукцию в целях популяризации бренда.

«Из нескольких вариантов мы выбрали этот лаконичный знак. В его основе лежит карта города: прямые лучи, соединяющие центр с крайними точками автобусных маршрутов, складываются в половину снежинки, которая символизирует климатические условия Заполярья. Кроме того, в знаке можно увидеть выглядывающую из-за горизонта звезду – это символ надёжной работы норильского транспорта в любую погоду и в любое время года, – пояснил директор АРН Максим Миронов. – Разработка айдентики общественного транспорта стала частью транспортной реформы, в рамках которой был проведён большой опрос жителей, выполнены замеры пассажиропотока, разработана новая схема движения автобусов. Также предложена новая экономическая модель, предусматривающая переход на брутто-контракты, что позволит перевозчикам, вместо того, чтобы гнаться за количеством пассажиров, сконцентрироваться на качественном предоставлении услуг, техническом обслуживании и ремонте автобусов».

Переход на новую транспортную модель планируется начать летом 2023 года.