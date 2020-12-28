Разработан проект посадки вертолётов в Арктике при сложных погодных условиях
Разработан проект посадки вертолётов в Арктике при сложных погодных условиях
Учёные Орловского государственного университета имени Тургенева назвали проект «Система управления безопасной посадкой воздушного судна вертолетного типа на основе технологии идентификации подстилающей поверхности».
Проект реализуется сотрудниками университетской лаборатории интеллектуальных систем. В декабре 2020 года проект был презентован на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» и получил высокую оценку экспертов.
Руководитель лаборатории профессор Владимир Малышев пояснил, что разработка была представлена в рамках панельной сессии «Транспортная доступность в Арктике: развитие авиации и путей сообщения». Территория отличается экстремальными климатическими условиями, транспортное сообщение и обеспечение безопасности полётов — одни из самых важных вопросов.
– Посадка вертолёта — наиболее сложный элемент пилотирования, особенно в сложных арктических условиях, — говорит Владимир Малышев. — Посадка на необорудованную площадку днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях (туман, дымка, дождь, снег, запылённость или задымлённость атмосферы) или в условиях недостаточной информативности закабинной обстановки, а также в условиях поднятого с грунта пыльного или снежного вихря вращающимся винтом вертолёта — что наиболее опасно — может привести к проваливанию под снег и лёд или опрокидыванию вертолета.
Проект орловских учёных совместно с АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова», которое разрабатывает и производит радиоэлектронную продукцию в области авионики, призвана решить подобные проблемы.