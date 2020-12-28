Разработан проект посадки вертолётов в Арктике при сложных погодных условиях

Проект реализуется сотрудниками университетской лаборатории интеллектуальных систем. В декабре 2020 года проект был презентован на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» и получил высокую оценку экспертов.

Руководитель лаборатории профессор Владимир Малышев пояснил, что разработка была представлена в рамках панельной сессии «Транспортная доступность в Арктике: развитие авиации и путей сообщения». Территория отличается экстремальными климатическими условиями, транспортное сообщение и обеспечение безопасности полётов — одни из самых важных вопросов.

– Посадка вертолёта — наиболее сложный элемент пилотирования, особенно в сложных арктических условиях, — говорит Владимир Малышев. — Посадка на необорудованную площадку днём и ночью, в простых и сложных метеоусловиях (туман, дымка, дождь, снег, запылённость или задымлённость атмосферы) или в условиях недостаточной информативности закабинной обстановки, а также в условиях поднятого с грунта пыльного или снежного вихря вращающимся винтом вертолёта — что наиболее опасно — может привести к проваливанию под снег и лёд или опрокидыванию вертолета.

Проект орловских учёных совместно с АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасова», которое разрабатывает и производит радиоэлектронную продукцию в области авионики, призвана решить подобные проблемы.