Разрешено увеличить количество присутствующих на массовых предприятиях

Согласно требованиям к проведению массовых мероприятий в закрытых помещениях число участников при наличии QR-кодов разрешено увеличить до 70% от вместимости. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу 15 ноября.

Точное число участников, сообщают федеральные СМИ, рассчитывается исходя из проектной вместимости закрытого помещения. Организаторы мероприятий должны отправить заявку на их проведение в органы исполнительной власти региона. Решение о его проведении местные власти должны принимать по согласованию с главным санитарным врачом. При этом QR-коды о вакцинации или перенесённой болезни должны иметься не только у гостей, но и у работников учреждения.

Напомним: на днях правительство России внесло в Государственную Думу два законопроекта, предусматривающие использование QR-кодов на транспорте и в других общественных местах. В случае принятия этих документов изменятся правила посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также поездов дальнего следования и самолетов.