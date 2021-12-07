Развитие движения «Юнармия» в Норильске выйдет на новый уровень

В администрации города было подписано трёхстороннее соглашение между военно-патриотическим общественным движением «Юнармия», управлением по взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике и управлением общего и дошкольного образования.

Предметом соглашения является сотрудничество сторон в области создания единой среды для вовлечения юнармейцев в активную социальную деятельность, патриотического воспитания, пропаганды здорового образа жизни, сочетающей современные технологии, виртуальное пространство и реальную инфраструктуру поддержки муниципальных юнармейских отрядов.

Местное отделение «Юнармии» ведёт свою работу с 2017 года, оно легко и органично вписалось в жизнь города. За это время в ряды движения было посвящено 497 участников.

– Наше движение всегда развивается. Соглашение усилит наше взаимодействие при реализации совместных мероприятий и проектов. В стране введён ряд ограничений, этот документ был крайне необходим, чтобы не нарушать закон и свести к минимуму негативное влияние ограничений на наше движение, — поделился ценностью соглашения начальник штаба «Юнармии» Виктор Диконенко.

О значимости молодёжного движения рассказал заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями и молодёжной политике Владимир Баринов:

- «Юнармия» для нашего города является одним из приоритетных направлений в молодёжной политике. Соглашение предусматривает комплексную проработку и планирование всех последующих мероприятий. Юнармейцы уже проходили образовательные и военно-патриотические программы, сборы в городах Красноярского края и в Москве. На следующий год мы запланировали поездку в Санкт-Петербург. Там ребята познакомятся с историей и мемориальными комплексами города.

Заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева отметила, что необходимо привлекать в патриотическую организацию больше новых участников:

- Очень важно, чтобы юнармейцев стало больше. Сегодня их в городе 497. Они принимают активнейшее участие во всех военно-патриотических мероприятиях. Также администрация организует для них выездные мероприятия. Особенно ценно участие движения в Параде Победы и военных учениях Северного флота в Дудинке. Я абсолютно уверена, что благодаря совместным действиям у нас будет больше мероприятий, и они будут ещё более качественными.