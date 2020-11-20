Развитие общественного транспорта в России

Общественный транспорт активно развивается не только в крупных городах России, но и в моногородах, таких как Норильск. Внедряются новые технологии, обновляется автопарк, разрабатывают новые системы безопасности. Специалисты ВЭБ.РФ уверены, что изменения не могут быть точечными, потому в этом деле нужен только

комплексный стратегический подход.

Общественный транспорт является социальной услугой. И город должен сделать всё, чтобы выбор горожан был в пользу поездки на автобусе, троллейбусе или другом транспорте.

На примере крупных городов можно рассмотреть, как транспортная отрасль шагает в ногу со временем. Так, например, В Санкт-Петербурге успешно и рекордными темпами обновили автопарк – 574 новых транспортных средства поступили перевозчикам мегаполиса. Или Белгород, где внедрили первый в России аналога BRT (BusRapidTransit – скоростной автобусный транспорт). Принцип в том, что для автобусов и троллейбусов выделяется отдельная полоса, что позволяет повысить скорость общественного транспорта. Автобусные и троллейбусные модели BRTмогут быть успешно применены и в других городах.

И это далеко не все примеры развития общественного транспорта. Норильск также может похвастаться – недавно на рейсах появились новые автобусы; производится ежедневный контроль за соблюдением профилактических мер для ограничения распространения коронавирусной инфекции; ежедневная дезинфекция транспортных средств и другие мероприятия.