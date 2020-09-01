Реакция на реновацию

В Норильске с рабочим визитом побывал новый прокурор Красноярского края. Роман Тютюник вступил в должность два месяца назад, но уже определил основные направления своей работы. Одно из них – жилищная отрасль региона.

- Сегодня в публичном пространстве часто обсуждается то, что жилой фонд в крае и, в частности в Норильске, приходит в негодность, средние общероссийские нормы аварийности превышены, - поделился Роман Тютюник. - Средние общероссийские нормы аварийности превышены. В связи с этим я дал поручение прокурору Норильска совместно со специалистами строительного надзора проверить и объективно оценить каждое накренившееся здание и обвалившуюся крышу, чтобы понять, какова реальная ситуация с аварийным жильём в вашем городе.

В ходе проверки было выявлено несколько домов, состояние которых, по мнению ведомства, требует вынесения на муниципальную комиссию и рассмотрения вопроса о включении их либо в план ремонта, либо в список на расселение жильцов.

- У нас есть вопросы по данной области, - отметил прокурор края. - Ситуация не столь критична и не требует срочного перераспределения бюджетных средств. Тем не менее следует обратить внимание на то, что существует реальная потребность в активизации процесса контроля. Нами подготовлены акты реагирования - они выписываются, когда нарушений закона нет, но к этому есть предпосылки. Это самая мягкая форма прокурорского воздействия.

Исполняющий полномочия главы Норильска Николай Тимофеев отметил, что у властей города решение жилищного вопроса также находится на особом месте:

- Мы планируем запустить на нашей территории программу реновации, - подчеркнул он. - Заявка уже подана в Министерство Дальнего Востока и развития Арктики. Мы находимся в постоянном диалоге с федеральным центром. Надеюсь, что этот проект будет реализован – для этого делается всё, что необходимо.

Роман Тютюник отметил, что знаком с программой реновации и полностью поддерживает её содержание и целевое назначение.