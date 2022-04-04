Реализация проекта по освоению Сырадасайского месторождения угля на Таймыре продолжается

Сталбек Мишаков, генеральный директор «Северной звезды», отметил, что, несмотря на непростую обстановку в стране, в компании уверены, что проект будет реализован в срок.

Ранее компания приобрела специализированную иностранную технику, а сейчас прорабатывает вопросы поставки и обслуживания техники российских и китайских производителей. Сталбек Мишаков также рассказал о запланированных в дальнейшем экспортных поставках угля:

«В условиях санкций и блокирования грузов в Европе прорабатывается возможность реализации до 100% продукции на российском рынке ввиду дефицита марки внутри страны и её конкурентной стоимости. Уголь Сырадасайского месторождения марки К является востребованным как на внутреннем, так и на экспортных рынках. Так, в настоящее время рассматриваем возможность экспорта продукции в Китай в 2023 году. Также ведутся переговоры с потенциальными покупателями в Турции, Индии, Вьетнаме и Бразилии».

По мнению губернатора Красноярского края Александра Усса, реализация проекта позволит внести вклад в выполнение задачи, поставленной Президентом России, — увеличить грузопоток Северного морского пути до 80 млн тонн к 2024 году.