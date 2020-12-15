Реализация программы переселения жителей Норильска признана удовлетворительной

Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда администрации Норильска рассказала, что за девять месяцев 2020-го удалось выполнить программу на 73%. Из запланированных 176 миллионов рублей освоены 129 миллионов.

Плановое финансирование складывалось из трёх источников: 156,5 миллиона – местный бюджет, около 18 миллионов – краевой, 1,5 миллиона - федеральный.

В муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Норильска» включены несколько подпрограмм. Одна из них - «Содействие обеспечению доступным жильём» - направлена на предоставление квартир горожанам, проживающим в многоквартирных домах, признанных непригодными для этого, а также улучшение комфортности предоставленной жилплощади по договорам социального и служебного найма. Компенсацию за изымаемое аварийное жилое помещение в 2020-м получили 75 собственников; выплату разницы в стоимости изымаемой и предоставляемой квартиры – 13 человек.

Базой для второй подпрограммы «Содействие выезду жителей Норильска в благоприятные для проживания регионы РФ» стало исполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан – предоставление им жилищных субсидий на приобретение квартир на материке. В рамках этой подпрограммы предоставляется единовременная доплата к соцвыплате на приобретение жилья. Размер доплаты - не более 500 тысяч рублей. Она полагается ветеранам ВОВ; вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ; бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей; реабилитированным и гражданам, пострадавшим от политических репрессий в возрасте 70 лет и старше.

Средства на доплату выделяются из местного бюджета, в 2020 году – сумма составила 2 миллиона рублей. На 1 октября доплату в размере 500 тысяч рублей предоставили одному участнику программы переселения. Ещё один человек получит её до конца года, сейчас оформляются соответствующие документы.

Двое участников программы отказались от получения социальной выплаты, поэтому неиспользованные средства вернутся в бюджет.

Также в рамках подпрограммы «Содействие выезду жителей Норильска в благоприятные для проживания регионы РФ» и реализации четырёхстороннего соглашения, в 2020 году свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья на материке получили 390 норильских семей на общую сумму 733,6 миллиона рублей. Из них реализовано 128 свидетельств. У остальных есть время до 1 октября 2021 года. Средний размер выплаты на одну семью составил 1 миллион 881 тысячу рублей. Главным распорядителем этих средств выступает министерство строительства Красноярского края, средства в бюджет Норильска не поступают. Утверждённый объём финансирования программы переселения в 2020 году за счёт средств «Норникеля» и краевого бюджета составил чуть более 960 миллионов рублей.

Плановое финансирование мероприятий третьей подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» составляет 10 миллионов рублей. Управление жилищного фонда выдало 14 молодым семьям свидетельства о предоставлении социальной выплаты.

Составлены планы по реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Норильска» в 2021-2023 годы. В 2021 году финансирование этой программы составит 285 миллионов 179 тысяч, на 2022 – 193 миллиона 702 тысячи и на 2023 год – 193 миллиона 702 тысячи.

Так, в 2021 году сумма возмещения за изымаемое аварийное жильё составит 128 миллионов 577 тысяч рублей, её планируется выплатить 139 семьям, собственникам жилых помещений, общая площадь которых 4690 квадратных метров. В их число вошли 53 семьи с Московской, 14. Также будет расселена Шахтёрская, 18; Надеждинская, 18; Дзержинского, 3; Лауреатов, 23 и 75. Расселение людей из аварийного жилья идёт тяжело, специалистам жилфонда регулярно приходится бывать в судах из-за того, что собственники не всегда согласны с размером компенсации.

По второй подпрограмме «Содействие выезду жителей МО город Норильск в благоприятные для проживания регионы РФ» в 2021 году запланировано финансирование на предоставление единовременной доплаты к социальной выплате на приобретение жилых помещений в размере 1,5 миллиона рублей.

По подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» заявление на улучшение жилищных условий подали 37 молодых семей. Для предоставления им социальной выплаты потребуется 5 миллионов 545 тысяч рублей.