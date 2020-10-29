Президент РФ подписал указ об утверждении Стратегии развития Арктической зоны РФ

— Арктика — стратегический регион. Эта территория имеет глобальное значение для нашей страны, обеспечения её безопасности. В Указе президент поставил конкретные цели по развитию Арктической зоны страны. В первую очередь это цели, связанные с повышением качества жизни 2,5 млн граждан, проживающих в Арктической зоне, цели, связанные с ростом экономики арктических регионов, развитием Северного морского пути как глобального транспортного коридора, — прокомментировал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

При формировании программы стратегии были учтены основные риски и проблемы — изменения в климате Арктики, сокращение численности населения, низкий уровень качества жизни коренного населения, труднодоступность качественных социальных услуг и комфортного жилья.

— Документ принципиально отличается от предыдущей Стратегии и ранее действовавших документов стратегического планирования в целом двумя ключевыми положениями: впервые в документе такого уровня главной целью развития Арктической зоны определено повышение качества жизни проживающих там людей и, соответственно, сформулирован ряд решений, которые направлены на социальное развитие регионов; второе — в этой Стратегии появился специальный региональный раздел, который определяет приоритетные направления социально-экономического развития каждой территории в составе Арктической зоны, — сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Первоначальной задачей в Стратегии стоит совершенствование здравоохранения. А именно снабжение медучреждений необходимым оборудованием, авиа- и автотранспортом и другое.

— Одна из мер предусматривает установление особенностей требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека для Арктической зоны. То есть будут пересматриваться действующие стандарты для целого ряда сфер жизни населения — от требований к размещению социальных учреждений до стандарта развития городской среды, — отметил заместитель главы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Помимо этого, предусмотрены поддержка коренных малых народов Севера, развитие культурной и спортивной сфер, пересмотр программ субсидирования авиаперевозок, государственная поддержка в строительстве нового жилья и другое.

Реализация стратегии пройдёт в три этапа: первый этап — 2020–2024 гг., второй этап — 2025–2030 гг., третий этап — 2031–2035 гг.