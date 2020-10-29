Реализация стратегии развития НГИИ продолжается

На днях в НГИИ завершилась стратегическая сессия, на которой обсуждали предложения по реализации стратегии развития вуза.

- Сначала мы разобрали стратегические направления, которые заложены в Программе развития НГИИ. Уже создан исследовательский мерзлотный центр, центр по экологии и здровьесбережению. Есть большой проект создания нового IT-факультета и его взаимодействия с другими стратегическими направлениями. На основе запроса ЗФ «Норникеля» идет развитие проектов по направлению горного дела, - отметила руководитель рабочей группы Елена Чернышкова.

Также на сессии обсудили новые партнёрские проекты. Например, программа по озеленению города, которая создана совместно с экологическим центром «Ноосфера».

- С нами онлайн была Дарья Крячкова, вице-президент «Норникеля» по кадровой политике, - поделилась Елена Чернышкова. - Она заслушала каждое из направлений. И мы увидели, что по всем из них есть большой запрос со стороны головного офиса компании. Мы запланировали ряд встреч по ВКС с руководителями дивизионов «Норникеля». Не только ректор, но и главы этих проектных направлений будут общаться с представителя компании как с заказчиками. Это важно для уточнения планов развития направлений.

Уже на протяжении трёх лет идёт работа над стратегией развития НГИИ, и за эти годы сделано немало – от аналитической стадии до реализации запланированных проектов.