Речники начинают доставку грузов на Диксон
Речники начинают доставку грузов на Диксон
В рамках «северного завоза» в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район Енисейское пароходство планирует доставить порядка 12 тысяч тонн угля - 4,8 тысячи тонн для обеспечения населённых пунктов Воронцово, Казанцево, Левинские Пески, Потапово, Усть-порт, Байкаловск и порядка 7 тысяч тонн в посёлок Диксон.
12 августа в первый рейс по маршруту «Усть-Порт – Диксон» вышел сухогрузный теплоход «Фёдор Наянов», оснащённый судовым краном для выгрузки угля на причале Диксона. Для перевозки запланированного объёма теплоходу предстоит сделать 7 рейсов.
Отметим, что расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет 680 км, из них на протяжении 570 км (от посёлка Усть-Порт и ниже) действуют правила морского судоходства. В связи с этим флот, работающий в морских условиях, имеет усиленные корпуса, оснащён соответствующим навигационным оборудованием и эксплуатируются экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.
Завершить доставку грузов на Диксон Енисейское пароходство планирует к 20 сентября.