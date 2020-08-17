Речники начинают доставку грузов на Диксон

12 августа в первый рейс по маршруту «Усть-Порт – Диксон» вышел сухогрузный теплоход «Фёдор Наянов», оснащённый судовым краном для выгрузки угля на причале Диксона. Для перевозки запланированного объёма теплоходу предстоит сделать 7 рейсов.

Отметим, что расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет 680 км, из них на протяжении 570 км (от посёлка Усть-Порт и ниже) действуют правила морского судоходства. В связи с этим флот, работающий в морских условиях, имеет усиленные корпуса, оснащён соответствующим навигационным оборудованием и эксплуатируются экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса.

Завершить доставку грузов на Диксон Енисейское пароходство планирует к 20 сентября.