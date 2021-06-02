Речной вокзал в Дудинке планируют восстановить и перенести на центральную площадь

Сейчас речной вокзал входит в реестр памятников регионального значения, но находится в плачевном состоянии на грани полного разрушения. Некоторое время назад его законсервировали с расчётом на реставрацию, однако с тех пор прошло столько времени, что здание готово было рухнуть.

Речной вокзал задумывался архитекторами в форме, напоминающей теплоход. Здание начали строить в Дудинке в 1948 году - с палубами по бокам и круглыми окнами-иллюминаторами. Проект разрабатывал узник Норильлага, а позже главный специалист «Норильскпроекта» архитектор Геворг Кочар.

Речной вокзал сдали в 1949 году - от него вниз к воде вела широкая лестница, которую позже пришлось убрать из-за ледохода. В здании был большой зал ожидания, буфет, кассы, несколько жилых комнат для руководства плавсостава, медпункт. Учитывая, что в середине прошлого столетия пароход был единственным средством транспортной связи Таймыра с остальной страной, строительство здесь современного и комфортабельного речного вокзала было важным и даже знаковым событием.

Компания «Васта дискавери» занимается туристическими проектами, которые финансирует «Норникель». Среди них - строительство гостевой инфраструктуры на плато Путорана. О приведении в порядок туристических пунктов в Арктической зоне в целом и Дудинки как основного из них в Красноярском крае в частности говорил на совещании о развитии туризма в Арктике и помощник президента России Игорь Левитин. Согласно перспективным планам, в ближайшее время через Дудинку будет проходить большой турпоток - как путешествующих вниз по Енисею из Красноярска, так и из других северных территорий.