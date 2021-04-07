Реформа: маршрут построен

В начале года АРН совместно с администрацией города приступили к исследованию системы общественного транспорта. Упор сделан на изучение существующего пассажиропотока, определение проблем и оценку качества транспортного обслуживания. Итоги подведут в ноябре, тогда же будут намечены краткосрочные и долгосрочные планы по изменению действующих маршрутов, размещению остановок, корректировке графиков движения автобусов и количества рейсов.

«В рамках совместной работы с городской администрацией на большинстве автобусов уже установлены специальные датчики, которые позволят оценить объём пассажиропотока, востребованность маршрутов и остановок. Мы планируем закончить исследование к концу мая, однако летом учёт данных продолжится, чтобы оценить специфику сезонного пассажиропотока. Осенью будет разработана новая экономическая модель системы общественного транспорта для коммерческих и муниципальных перевозчиков, смысл которой не «охота за пассажирами», обеспечивающая прибыль, а заинтересованность перевозчиков в качественном выполнении рейса — соблюдении расписания, обеспечении комфортных условий в салоне», — рассказал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

Транспортная реформа включает в себя три основные функции. Первая — функция заказчика, которым выступает городская администрация. Она же определяет, какими должны быть маршрутная сеть и плотность расписания, формирует все требования к подвижному составу и перевозчику. Вторая функция — оперативное управление перевозками. Оно осуществляется специализированной организацией на основе комплексной цифровой платформы. Сюда входит администрирование транспортной работы, отслеживание точности соблюдения маршрутов и качества подвижного состава, учёт пассажиропотока и обеспечение безопасности перевозок. Третья и самая масштабная — непосредственно перевозки. В соответствии с законодательством заниматься пассажирскими перевозками могут и коммерческие, и муниципальные компании.

По итогам транспортной реформы, которая начнётся в следующем году, транспортная система города должна выйти на новый уровень. Появятся единый фирменный стиль, повсеместная возможность безналичной оплаты и системы скидок, удобные график движения транспорта и маршрутная сеть, современный автобусный парк и новые остановочные пункты.

«Мы понимаем, что такой подход требует значительной подготовки. В первую очередь речь идёт о вопросах транспортного планирования. И такая работа уже ведется. Профильными структурами совместно с ВЭБ.РФ составлена дорожная карта, включающая все этапы. Уверены, что по итогам работы будет подготовлено качественное обоснование всей реформы, которую мы со своей стороны поддерживаем и поможем выйти на ключевые позиции для принятия решений — экономических и нормативных», — отметил Дмитрий Ямпольский, представитель проектного офиса государственной корпорации ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта.

Параллельно с научно-исследовательской частью работы ведётся выявление возможных слабых мест в экономическо-хозяйственной деятельности МУП «НПОПАТ», это позволит внести качественные изменения в систему работы муниципального перевозчика.

«Мы пересматриваем нормативную базу и механизмы выделения субсидий для того, чтобы появилась возможность изменения трудовых условий для сотрудников НПОПАТ. Это касается и уровня зарплат, и графиков работы. Эта работа будет завершена к сентябрю–октябрю, чтобы у нас было время обсудить внедрение необходимых нормативных изменений с профильным министерством и уже в следующем году приступить к запуску обновленной системы», — подвел итог совещания Дмитрий Карасев.