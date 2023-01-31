Региональный оператор «РостТех» показал, как мусоровозы работают при 50-градусных морозах

На свой борт норильский мусоровоз способен принять до 55 баков. Нет, он ничем не отличается от того, что работает на правобережье Красноярска. Но в том-то и загвоздка. Потому что зимние температуры в Норильске от среднекраевых отличаются очень. Здесь -40 никого не удивляет, а эксплуатация спецтехники ниже -35 не предусмотрена. Поэтому региональный оператор к зиме готовится заранее, покупает и доставляет в Норильск запасные части и импортные комплектующие, масла и жидкости, предназначенные для работы при низких температурах, всё для того, чтобы услуга оказывалась при любых погодных условиях.

Аномальные холода не выдерживает даже металл. Отказывает гидравлическая и тормозная системы, рвутся шланги. Чтобы пережить этот период, ремонтная мастерская регоператора работает не просто на полную мощь — слесари, механики, автоэлектрики буквально живут в гараже круглосуточно.

«В сильные морозы техника не выдерживает, гидравлика замерзает, приходится через каждые пару часов заезжать в гараж отогреваться. Выезжаем снова в линию, стараемся не сбивать график. Здесь спасают только люди», - рассказывает Владимир Кучеров, заместитель начальника автотранспортного участка ООО «РостТех».

Северная зима не только холоднее, но и длиннее обычной, поэтому чтобы обеспечить выпуск мусоровозов на линию, некоторые запчасти научились делать прямо в Норильске.

«Здесь мы половину запчастей делаем сами, комплектующие делаем сами, помимо этого шланги делаем заранее. То есть мы не ждём, когда произойдет поломка, мы готовимся заранее. Мы заранее сделали шланги, машина заехала — лопнул шланг, так как аномально низкие температуры, поменяли, и машина ушла на линию» - рассказывает слесарь ООО «РостТех» Сергей Таскаев.

Ответственный подход каждого члена команды, смекалка и слаженная работа - все это позволяет региональному оператору выполнять задачи, даже всерьез осложненные условиями Севера.