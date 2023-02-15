Регионы страны получат дополнительные средства для поддержания сбалансированности бюджетов

Средства будут направлены в 10 регионов страны - Красноярский край, Белгородскую, Вологодскую, Иркутскую, Липецкую, Мурманскую, Нижегородскую, Тульскую, Челябинскую и Ярославскую области. Это те регионы, которые в прошлом году получили меньший объём дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчёта этой дотации.

Наш регион дополнительно получит более 453 млн рублей.

«Эти средства укрепят их бюджеты, помогут сбалансировать доходные и расходные части», – отметил Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 13 февраля. По его словам, задачу выработать дополнительные механизмы, обеспечивающие устойчивость региональных бюджетов, перед правительством поставил президент России.