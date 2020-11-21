Рейды по соблюдению масочного режима продолжаются

Напомним, что по итогам рейдового мероприятия, которое проходило 10 ноября, было сделано несколько замечаний пассажирам в общественном транспорте, а в отношении одного из водителей составлен протокол. Сегодня сотрудники полиции совместно со специалистами Роспотребнадзора провели очередной рейд в общественном транспорте и торговых точках, по итогам которого было составлено четыре протокола. Три из них — по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и один — по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции или должностных лиц, находящихся при исполнении». Потому капитан полиции Андрей Шевкунов, исполняющий обязанности начальника отделения охраны общественного порядка отдела МВД России по городу Норильску, напомнил горожанам о простом, но важном правиле:

— В соответствии с Постановлением № 417 правительства РФ в условиях режима повышенной готовности к возникновению ЧС на территории каждый гражданин обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по первому требованию сотрудников органов внутренних дел либо других должностных лиц при исполнении.

Но также были выявлены и положительные моменты, которые доказывают, что рейдовые мероприятия не проходят не зря.

— В ходе рейда было выявлено, что все водители и кондукторы оснащены средствами индивидуальной защиты — маски, перчатки и санитайзеры. Также с ними проводятся профилактические беседы на предмет соблюдения противоэпидемиологических мер. На всех предприятиях муниципальных и коммерческих перевозчиков работники ознакомлены с приказом о привлечении к ответственности водителей, которые не соблюдают масочный режим, — отметил Виктор Кузнецов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации города Норильска.

Роспотребнадзор, в свою очередь, отмечает, что администрация города с самого начала пандемии активно оказывала информационную поддержку предпринимателям. Специалисты управления также проводят рейдовые мероприятия — ежедневно они проверяют по пять–шесть торговых точек на предмет соблюдения профилактических мер.

— На протяжение всей пандемии сотрудники управления потребительского рынка практически каждый день посещали по несколько торговых точек, для того чтобы увидеть, как на самом деле соблюдаются необходимые меры, и провести профилактическую работу с сотрудниками и собственниками. Поэтому сегодняшние рейды, которые проходят уже на регулярной основе совместно с полицией, направлены на то, чтобы ещё раз напомнить гражданам о действиях, которые помогут не допустить распространения инфекции на территории объекта, — сказала Ирина Чичерина, директор МУП УПРиУ.

Также она добавила, что именно собственники торговых точек должны задавать правильный настрой для работы своих сотрудников и принимать необходимые меры в магазинах. И это не требует особых усилий — сделать разметку на полу для соблюдения социальной дистанции; поставить в помещениях санитайзеры, чтобы посетители и покупатели могли обрабатывать руки; настроить персонал на то, что им необходимо соблюдать масочный режим и доносить до покупателей, что они не могут находиться в магазине без маски.

Отметим, что на всех объектах массового скопления для граждан постоянно обновляются информационные плакаты, в которых указана важная информация об ограничении распространения COVID-19.