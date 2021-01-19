Рекомендации Совета Федерации ввели в комплексный план социально-экономического развития Норильска

Комплексный план был составлен совместно с администрацией города и норильчанами, в котором учли все основные направления по улучшению уровня жизни граждан – программа переселения, реформирование и модернизация ЖКХ, развитие соц. инфраструктур, благоустройство города, а также развитие малого и среднего бизнеса.

«Совместно с администрацией Норильска мы учли эти направления в комплексном плане, включающем в себя 77 мероприятий с общим объёмом финансирования 217,6 млрд рублей на 15 лет. Проект комплексного плана мы неоднократно обсуждали с коллегами из Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и партнёрами из "Норникеля"», - подчеркнул Анатолий Цыкалов.

«Норникель» предварительно на реализацию плана согласовал 153,1 млрд рублей. Но также компания отказалась от ряда мероприятий, что снизило итоговую сумму на 65 млрд рублей.

«Невключение или исключение отдельных мероприятий может привести к непредвиденным последствиям, что может парализовать систему жизнеобеспечения населения, в том числе приведёт к рискам остановки непрерывного производственного процесса на комбинате. Отмечу, что процесс согласования мероприятий на общую сумму в размере 65 млрд рублей с нашими партнёрами из «Норникеля» продолжается», - сказал Анатолий Цыкалов.

Также на совещании была упомянута реновация жилищного фонда. На данный момент комплексный план находится на финальной стадии разработки.