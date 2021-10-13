Реконструкция двух мостов на улице Октябрьской подошла к завершающей стадии

Напомним, проезд из Центрального района в Старый город был закрыт на реконструкцию в 2018 году. Причиной послужило аварийное состояние одного из двух мостов, соединяющих гидросооружение с дорогой. В ходе детального обследования выяснилось, что и вторая свайная конструкция тоже нуждается в капитальном ремонте. В результате реконструкция затянулась на несколько лет. А поскольку под этими мостами проходят ключевые коммуникации, требовалось ещё обустроить железобетонный коллектор, выполнить перепрокладку труб и восстановить земляное дорожное полотно.

Дмитрий Карасев, побывавший на месте реконструкции, осмотрел уже готовый к сдаче мост со стороны Старого города и оценил ход работ на втором объекте.

Грузоподъёмность обновленного моста - 100 тонн: поскольку он находится в черте города, проезды большегрузов здесь будут единичными. Длина моста составляет 32 метра и ещё по 100 метров приходится на подходы с каждой стороны. На его ремонт было потрачено 204 миллиона рублей, реконструкция второго, расположенного со стороны «Айки», обошлась в 84 миллиона рублей. То есть общий объём инвестиций составил почти 300 миллионов.

- На данный момент полностью завершена реконструкция моста со стороны Старого города. Сейчас ещё продолжаются работы на дамбе. По графику они должны завершиться до 1 декабря. Подрядчик идёт с опережением графика и справится с задачей раньше. Ориентировочно 15 ноября этот участок уже будет передан городу и введён в эксплуатацию. Соответственно и движение здесь возобновится. Для Норильска это очень важный объект, горожане уже давно ждут завершения ремонта. Отмечу, что асфальтировка будет произведена следующим летом, это связано с тем, что погодные условия не позволяют сделать это сейчас, - резюмировал Дмитрий Карасев.

На дамбе уже выполнены работы по устройству свайных фундаментов, бетонированию стенок и перекрытий коллекторов. С 16 октября приступят к переносу и переподключению действующих коммуникаций, проходящих в коллекторном хозяйстве. Кроме того, на всём протяжении дамбы были полностью заменены опоры освещения.