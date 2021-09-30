Реконструкция моста в районе 50 лет Октября завершается

На сегодняшний день осталось выполнить заливку швов специальным раствором, рассказал Сергей Бойцов, заместитель начальника управления «Норильскавтодор». По составу раствор схож с цементом, но намного прочнее. Также подрядчику предстоит установить ограждения и демонтировать временные сооружения для прохода пешеходов, а также навести на территории порядок, в том числе вывезти строительный городок. Всё это планируется сделать в течение десяти дней. По контракту срок окончания работ - 1 ноября.

Грузоподъёмность обновлённого моста - 100 тонн: поскольку он находится в черте города, проезды большегрузов будут единичными. Длина моста - 32 метра, ещё по 100 метров приходится на подходы с каждой стороны.

Сергей Бойцов напомнил, что контракт, потребовавший большой предварительной работы и согласований, был заключён в декабре 2019 года, а строительно-монтажные работы стартовали в январе 2020-го.