Рекорды «Скалистого»

На «Скалистом» добывают руду Талнахского и Октябрьского месторождений. Балансовые запасы рудника составляют богатые, медистые и вкрапленные медно–никелевые руды. Сульфидные медно–никелевые руды представлены тремя промышленными типами: богатыми (сплошными), вкрапленными в интрузиве и медистыми — вкрапленными во вмещающих породах. По кондициям богатые руды разделены на залежи и линзы, вкрапленные и медистые — на горизонты.

Сегодня «Скалистый» ведёт добычу богатых и попутно медистых руд в северной части Талнахского месторождения на площадях Северной Первой (С–1) и Северной Второй (С–2) залежей, которые являются основными объектами добычи богатых руд в ближайшие годы.

Поле рудника вскрыто тремя стволами глубиной от 1 175 до 1 351 м, ведётся строительство двух самых глубоких на континенте стволов — вентиляционного и скипо–клетьевого (ВС–10 и СКС–1). Протяжённость шахтного поля «Скалистого» — более 3,5 км, максимальная ширина — 600 м. Общая протяжённость действующих выработок — более 110 км, суммарная протяжённость подземного железнодорожного полотна — около 14 км. За всю историю рудника было добыто 17 млн тонн руды, заложено 4 млн кубометров пустот, пройдено более 240 км горных выработок, выдано 7 млн кубометров горной массы. Проектная мощность рудника на 1 января 2020 года составляет 2 500 тыс. тонн.

Общее количество запасов сульфидных медно–никелевых руд в пределах границ рудника «Скалистый» по существующим техническим проектам превышает 60 млн тонн, что при нынешней производственной мощности обеспечит добычу более чем на 30 лет. Ещё нетронутыми пока являются горизонты вкрапленных руд, запасы которых превышают 200 млн тонн.

В 2020 году принята в промышленную эксплуатацию автоматизированная система управления горными работами, что в корне меняет подход к планированию и контролю ведения горных работ, на следующий год планируется строительство операционного центра. В этом году также будет проведено техническое перевооружение комплекса скипового подъёма ВСС–1, что позволит увеличить его производительность. Знаковым событием 2020 года станет ввод в эксплуатацию ремонтной базы самоходного дизельного оборудования в подземной части рудника.

Все решения, реализуемые по вскрытию и извлечению запасов «Скалистого» с глубины более

1 500 метров, в практике горнорудной промышленности являются уникальными и не имеют аналогов в России и в Евразии. Уже сегодня при проектировании шахты «Глубокая» закладываются передовые решения автоматизированной откатки вагонами и беспилотного управления самоходным оборудованием, а это значит, что все производственные процессы под землёй будут вестись без участия человека.