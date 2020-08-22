Рельсовый путь

Ствол 7–бис построен для того, чтобы выдавать пустую породу. Выдача породы на поверхность осуществляется скипом СО–2,5 — устройством, которое поднимает её в противовесе с пассажирско–грузовой клетью. Когда подъёмная машина поднимает скип с породой вверх, то клеть находится в этот момент внизу, и наоборот.

Загрузка породы происходит на отметке г.+45м специальным скиповым загрузочным устройством (бункером–дозатором). В копре ствола 7–бис скип разгружается в бункер и при помощи питателя ПК–8 передаёт породу на конвейер и далее «на улицу».

И скип с породой, и грузопассажирская клеть ходят вверх–вниз по рельсовым проводникам. Если быть точным, проводник для скипов изготовлен из рельса. Маркировка этих изделий — Р–38, они уже не один десяток лет привозятся на заказ из Польши.

По рассказам специалистов, некоторые производственные переделы в Норильске проектировали в далёкие советские годы с использованием продукции братской польской промышленности. Времена поменялись, однако отдельные производственные стандарты остались и, более того, существуют по сей день и меняться пока не собираются. Рельсы маркировки Р–38 в России не производят, однако они до сих пор изготавливаются в Польше и пока ничто не препятствует их использованию в рудничных стволах Норильска.

Рельсы для скиповых проводников приходят в Норильск из–за границы нитками, как говорят производственники, по 12,5 метра. Уже на месте, на производственной базе рудника «Заполярный», их режут согласно необходимым размерам, а также сверлят в них отверстия под крепления для установки в стволе. Технология производства и марка металла в данных конструкциях не допускают прожигания или любого другого воздействия огнём по типу сварки или резки газом и предусматривают исключительно механическую обработку.

Специалисты подземного механоэнергетического участка № 8 треста «Норильскшахтсервис» меняли в стволе 7–бис третью и четвёртую нитку проводников скипового отделения, длина каждой — порядка 450 метров. По словам начальника участка ПМЭУ–8 ТНШС «Норильскникельремонта» Алексея Соловьёва, в сутки по графику его коллеги демонтировали шесть изношенных проводников и монтировали столько же — в смену, получается, по два элемента. В общей сложности менять пришлось около 900 метров рельсовых проводников.

Работали в четыре смены звеньями по четыре человека, плюс мастер, он же техник–электромеханик. Практически все члены звена имеют дополнительные специальности, при производстве любых работ могут при необходимости применять навыки стропальщика, электросварщика, газорезчика, оператора грузоподъёмных механизмов и другие (в зависимости от ситуации). Следует заметить, что наличие смежных специальностей — давняя и хорошо зарекомендовавшая себя практика в ООО «Норильскникельремонт» практически во всех отраслях производства. Всего на данных работах было задействовано около 20 человек, в их числе профессионалы своего дела из бригады капитального ремонта (КР–1) ПМЭУ–8, которых хочется отметить особо: Рауль Зайнулин, Андрей Павлов, Андрей Ильичёв, Виталий Карамышев, Юрий

Кучеренко.

В строгом соответствии с нормативами охраны труда и промышленной безопасности на каждый вид работ специалист «ННР» должен был представить документ, удостоверяющий его квалификацию и подтверждающий право работы на данном участке в этих условиях. Прежде чем приступить к какому–либо виду работ, сотрудник должен предъявить допуск. Кроме того, работники ежегодно проходят пожарно–технический минимум, аттестацию по электробезопасности, изучают другие нормативные документы. Не стоит забывать о том, что инженерно–технический персонал должен быть также аттестован на соответствующие группы допуска.