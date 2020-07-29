Ремонт дороги на перекрёстке Орджоникидзе и Котульского завершён. При этом впервые использован дренаж для водоотведения

Проблема с дорожным покрытием на этом участке возникала постоянно из-за подземных источников, которые размывали асфальт и разрушали дорогу. Ямочный ремонт помогал буквально на две-три недели, после вымоины появлялись вновь.

- Мы приняли решение выполнить ремонт на этом перекрёстке с устройством дренажного слоя. Его уложили под «дорожную одежду», и благодаря этому слою вода стекает в водосборный колодец. В дальнейшем вода будет выводиться по Орджоникидзе в сторону улицы Лауреатов, - говорит начальник технического отдела «Норильскавтодор» Сергей Бойцов.

Также при ремонте участка дороги выполнен противофильтрационный экран, который препятствует подходу воды к основанию «дорожной одежды», уложена георешётка, которая способствует укреплению полотна и препятствует возникновению трещин. Такая технология применена в Норильске впервые, подчёркивает Сергей Бойцов, хотя на материке она применяется достаточно широко.

Эксплуатация отремонтированного участка на протяжении месяца свидетельствует о том, что применённые меры дадут нужный результат – раньше ремонта хватало максимум на две-три недели.

Несмотря на то что новая для Норильска технология чуть дороже, чем прежние подходы к ремонтам, её планируют использовать и в будущем – в том случае, если дренажная система действительно поможет защитить проблемный участок от подземных источников. Также в комплексе выполнен ремонт тротуаров, бордюров.

В целом в Норильске в рамках летних ремонтных работ осталось завершить фрагмент дороги в районе Талнахской, 10. Замена бордюрного камня и ремонт тротуаров в городе выполнен на 80%. На этом ремонт дорог сезона 2020 будет завершён.