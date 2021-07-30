МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ремонт дороги возле «Арктики» продолжается

Ремонт дороги возле «Арктики» продолжается

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Ремонт дороги возле «Арктики» продолжается

В ходе ремонта коллектора на участке был разработан котлован глубиной около шести метров. Сейчас рабочие восстанавливают дорогу.

Ремонт дороги возле «Арктики» продолжается

Асфальтировать участок в этом году службы не планируют, так как необходимо дождаться усадки грунта.

– В течение зимы грунт здесь постоянно проседал. Чтобы избежать повторения такой неприятности, было принято решение уложить асфальт следующим летом. За лето здесь засыпали профиль и вывели его до отметки, — пояснил Сергей Бойцов, заместитель начальника «Норильскавтодора».

Также он добавил, что в условиях нашего климата на усадку, как правило, требуется от шести месяцев до года.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
30 июля в 13:00 470
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