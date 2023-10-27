Ремонт коллектора на ул. Московской находится на завершающем этапе

Речь идёт об участке улицы от Ленинского проспекта до ул. Мира.

«Сегодня мы планируем снять все ограждения, очистить дорогу и открыть её для проезда транспорта», — подчеркнул Евгений Борисевич.

Работы по замене инженерных сетей ведутся с июня в рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильска до 2035 года.

Директор МУП «КОС» отмечает, что на постоянной основе реализуется комплекс работ по замене трубопроводов, восстановлению строительных конструкций, заделке швов и герметизация стыков городских магистралей.

Также осуществляется переход на предизолированные трубопроводы, которые будут оснащены системой оперативно-дистанционного контроля.

Современные материалы, которые используются в работе, гарантированно снизят технологические потери в результате проливов в подполье многоквартирных домов и коллекторов и ускорят процесс устранения последствий аварий.