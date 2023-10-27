Ремонт коллектора на ул. Московской находится на завершающем этапе
Ремонт коллектора на ул. Московской находится на завершающем этапе
Об этом сообщил Евгений Борисевич, директор МУП «КОС».
Речь идёт об участке улицы от Ленинского проспекта до ул. Мира.
«Сегодня мы планируем снять все ограждения, очистить дорогу и открыть её для проезда транспорта», — подчеркнул Евгений Борисевич.
Работы по замене инженерных сетей ведутся с июня в рамках реализации комплексного плана социально-экономического развития города Норильска до 2035 года.
Директор МУП «КОС» отмечает, что на постоянной основе реализуется комплекс работ по замене трубопроводов, восстановлению строительных конструкций, заделке швов и герметизация стыков городских магистралей.
Также осуществляется переход на предизолированные трубопроводы, которые будут оснащены системой оперативно-дистанционного контроля.
Современные материалы, которые используются в работе, гарантированно снизят технологические потери в результате проливов в подполье многоквартирных домов и коллекторов и ускорят процесс устранения последствий аварий.