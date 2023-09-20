Ремонт улично-дорожной сети выполнен на 82,9% от запланированного объёма

На сегодняшний день работы ведутся на улицах Победы, Московской, Юго-Заподной объездной дороге Норильска. На улицах Первопроходцев, Рудной, Кирова работы выполнены на основной трассе, предстоит выполнение работ на съездах к дворовым территориям.

Ремонт проездов по дворовым территориям выполнен на 99,5% от общего объёма ремонтов, что составляет 41 тысячу кв. м. На данный момент завершается работа на участке улицы Дудинской, 17.

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия выполнен на 88% от запланированного объёма, а именно 56 тысяч кв. м.

А вот ремонт тротуаров и бортовых камней выполнен на 100%. Запланированный объём на текущий летний сезон составил 1,5 км бортового камня и 2,8 тысячи кв. м тротуаров.

«Мы регулярно осуществляем контроль над всем циклом работ по укладке дорожного покрытия. Также акцентируем внимание производителей смеси на необходимости усиления входного контроля качества материалов и технологического контроля в ходе изготовления асфальтобетонной смеси», - сообщил Игорь Петеримов, начальник МКУ «Управление автомобильных дорог города Норильска».