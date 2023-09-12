Ремонтные работы на объектах коллекторного хозяйства идут согласно графику

В первую очередь они отправились на ул. Московскую, 3, где сейчас восстанавливают участок от Ленинского проспекта до ул. Мира. В течение месяца подрядчик гарантирует завершить все запланированные на данном объекте работы.

Далее они проверили объекты на ул. Ленинградской, 15, и ул. Талнахской, 30. Здесь продолжается замена водоотводных сетей. Также градоначальник посетил объекты на ул. Лауреатов, 29 и 31, где ремонтируют вводный коллектор. Работы на данном объекте идут по плану и выполнены более чем на 80%.

По словам Евгения Борисевича, при ремонтных работах используют самые современные материалы: «В связи с высоким процентом износа городских магистралей мы проводим комплексную программу по их замене и начинаем переходить на предизолированные трубопроводы. Они будут оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Это ускорит процесс устранения последствий аварий, снизит технологические потери в результате проливов в подполье МКД и коллекторы, что в свою очередь положительно скажется на состоянии грунтов и несущей способности домов».

Одновременно с заменой трубопроводов приводят в нормативное состояние и сопутствующие коммуникации: идёт восстановление всех строительных конструкций, заделка швов, герметизация стыков. Работы ведутся по всем районам Норильска. Приоритет отдаётся тем объектам, которые нуждаются в первоочередном ремонте.

В 2024 году объёмы ремонтов вводных коллекторов будут увеличены в два раза. Также в планах приступить к реконструкции протяжённых объектов — основных артерий Норильска на ул. Лауреатов и Талнахской.