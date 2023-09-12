МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ремонтные работы на объектах коллекторного хозяйства идут согласно графику

Ремонтные работы на объектах коллекторного хозяйства идут согласно графику

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Ремонтные работы на объектах коллекторного хозяйства идут согласно графику

Глава города Дмитрий Карасев лично проинспектировал ход работ. Вместе с ним объекты посетили заместитель главы города по городскому хозяйству Константин Купреенко и директор МУП «КОС» Евгений Борисевич.

Ремонтные работы на объектах коллекторного хозяйства идут согласно графикуРемонтные работы на объектах коллекторного хозяйства идут согласно графикуРемонтные работы на объектах коллекторного хозяйства идут согласно графикуРемонтные работы на объектах коллекторного хозяйства идут согласно графикуРемонтные работы на объектах коллекторного хозяйства идут согласно графику

В первую очередь они отправились на ул. Московскую, 3, где сейчас восстанавливают участок от Ленинского проспекта до ул. Мира. В течение месяца подрядчик гарантирует завершить все запланированные на данном объекте работы.

Далее они проверили объекты на ул. Ленинградской, 15, и ул. Талнахской, 30. Здесь продолжается замена водоотводных сетей. Также градоначальник посетил объекты на ул. Лауреатов, 29 и 31, где ремонтируют вводный коллектор. Работы на данном объекте идут по плану и выполнены более чем на 80%.

По словам Евгения Борисевича, при ремонтных работах используют самые современные материалы: «В связи с высоким процентом износа городских магистралей мы проводим комплексную программу по их замене и начинаем переходить на предизолированные трубопроводы. Они будут оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Это ускорит процесс устранения последствий аварий, снизит технологические потери в результате проливов в подполье МКД и коллекторы, что в свою очередь положительно скажется на состоянии грунтов и несущей способности домов».

Одновременно с заменой трубопроводов приводят в нормативное состояние и сопутствующие коммуникации: идёт восстановление всех строительных конструкций, заделка швов, герметизация стыков. Работы ведутся по всем районам Норильска. Приоритет отдаётся тем объектам, которые нуждаются в первоочередном ремонте.

В 2024 году объёмы ремонтов вводных коллекторов будут увеличены в два раза. Также в планах приступить к реконструкции протяжённых объектов — основных артерий Норильска на ул. Лауреатов и Талнахской.

Фото Владимир Макушкин
12 сентября в 13:34 490
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