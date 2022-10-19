Реновации Норильска быть

Так, согласно его отчёту, в этом году в рамках ликвидации аварийного и ветхого жилья демонтирован дом гостиничного типа на ул. Лауреатов, 31. Сейчас в Кайеркане ведётся работа по демонтажу двух домов гостиничного типа, по ул. Надеждинской, 18, и ул. Шахтерской, 18. Там вывозится строительный мусор, работы на этих двух объектах будут завершены в декабре.

«Кроме того, уже выполнен демонтаж аварийных сталинок в Центральном районе. В будущем на их месте из-за нехватки площади земельного участка будет построен один аналогичный дом по современным требованиям. Сейчас подрядчиком проводится проектирование, планируем в конце марта 2023 года получить положительное заключение госэкспертизы на проект и приступить к строительству», - отметил Олег Смирнов.

Продолжаются работы по демонтажу существующих ростверков в Талнахе по ул. Спортивной, 4 и 6, а также в Центральном районе по ул. Лауреатов, 56 и 58. Летом были заключены два муниципальных контракта на проектирование и строительство среднеэтажных домов по этим адресам. На данный момент площадки уже готовы к строительству, ведутся проектные работы, в ноябре ожидается получение положительного заключения экспертизы проектной документации.

На другой площадке на ул. 50 лет Октября подрядчик ведёт активную работу по строительству двух девятиэтажных домов. Смонтирован и запущен мобильный бетонный завод, ведутся работы по наращиванию свай, монтажу железобетонного коллектора, закупу и завозу строительных материалов. Подготовлена площадка под установку грузоподъемного механизма. Эти дома по плану должны быть построены к концу 2024 года.

По словам Олега Смирнова, на территории Оганера подрядчик завершил проведение инженерно-геологических испытаний. Сейчас ведётся разработка проектов планировки и межевания территории, на которой планируется многоэтажная застройка жилыми домами, также здесь будет построен детский сад и школа. Он напомнил, что «Норникелем» в Оганере было ликвидировано 10 недостроенных зданий. После демонтажа территория была очищена, земля оформлена. К началу навигации следующего года на этом участке начнутся строительно-монтажные работы.

Важная часть реновации - развитие социальной инфраструктуры. Так, в Центральном районе завершается капитальный ремонт комплексного центра социального обслуживания населения «Норильский». В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы, устранение замечаний, частичная приёмка работ. Завершить работы планируется в ноябре этого года.

В Талнахе уже проводятся проектные работы и подготовка площадки для строительства поликлиники. Подготовлены предварительные поэтажные планы здания, которые учитывают планируемое штатное расписание. Здание планируется построить шестиэтажным. В него войдут детское и взрослое поликлинические отделения, стоматология, отделение женской консультации со стационаром, рентгенологическое отделение. Для каждого медицинского направления в здании будут предусмотрены отдельные выходы. Архитектурно-планировочное решение было согласовано на Градостроительном совете. На данный момент продолжено проектирование, которое продлится до февраля 2023 года. Планируемый ввод в эксплуатацию поликлиники – начало 2025 года.

Кроме того, ведутся проектные работы и по реконструкции здания в Кайеркане для размещения в нём детского сада на 236 мест. До конца этого года они будут завершены. Садик планируется к сдаче в эксплуатацию в 2025 году.

В рамках реализации комплексного плана выполняются и другие работы. На объектах коллекторного хозяйства по улицам Бауманская, Набережная Урванцева, Талнахская, Лауреатов были проведены изыскательские работы, заключён договор на проектирование указанных коллекторов. До конца года планируется получить полный пакет документации на реконструкцию этих объектов и положительное заключение экспертизы.

Также заключён договор на выполнение проектно-изыскательских работ строительства гидротехнического сооружения на реке Норильской, ведутся подготовительные работы.

В заключение Олег Смирнов поблагодарил специалистов, которые проводят проектную экспертизу, за то, что они, понимая всю важность этих работ для развития Норильска, держат в приоритете наши проекты. Проектами комплексного плана Норильска занимаются лучшие кадры, и когда возникают вопросы, они быстро решаются в ходе совместных совещаний.