Реновация Норильска остаётся главной темой городской повестки

Диалог руководителей города и «Норникеля», а также депутатов горсовета с предпринимателями Красноярского края состоялся в Агентстве развития Норильска.

Визит в наш город представителей региональных предприятий проходит под эгидой Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края. Гости уже ознакомились с основными этапами и объектами Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года как в части строительства жилых домов и социальных объектов, так и в части модернизации промышленных площадок «Норникеля».

В ходе встречи основными болевыми точками нашей территории были названы нехватка производственных мощностей в строительной отрасли, острый дефицит подрядчиков, несовершенство действующего законодательства в области закупок и географическая удалённость от материка, в связи с чем практически всё необходимое для реновации приходится завозить.

В то же время за последние годы произошло немало изменений в федеральных, краевых и местных нормативных актах, направленных на повышение инвестиционной привлекательности арктических территорий, рассказал председатель местного парламента Александр Пестряков. Он принимал активное участие в формировании законодательной базы при введении статуса арктического резидента для предпринимателей. Главным достижением спикер горсовета назвал значительное снижение стоимости «входного билета» для получения такого статуса: изначально законодатели планировали, что она должна составлять не менее полумиллиарда рублей, но в итоге удалось снизить эту цифру в 500 раз. Теперь для получения статуса арктического резидента предпринимателям необходимо инвестировать в территорию не менее одного миллиона рублей.

Кроме того, для арктических резидентов предусмотрены различные преференции: пониженные налоговые ставки и страховые взносы, субсидирование процентных ставок по кредитам, упрощённая процедура получения земельных участков, беспошлинный ввоз оборудования и так далее. Также при получении статуса на территории Норильска предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога на срок до пяти лет.

По мнению Александра Пестрякова, подобные льготы для представителей бизнеса – хорошее подспорье, а долгосрочность проекта «Норильск-2035» – гарантия стабильных заказов на стройматериалы и услуги в строительной сфере до 2035 года. Таким образом, созданы все необходимые условия для появления на территории новых предприятий: «Первые ласточки» уже есть – в Норильск доставлено оборудование для производства асфальтобетонной смеси. Это позволит значительно снизить дефицит асфальта и увеличить площадь асфальтирования уже в 2023 году», - отметил он.

Помимо этого, для предпринимательского сообщества существуют и иные формы участия в инвестпроектах на территории Норильска, рассказал директор Агентства развития Норильска Максим Миронов: «Вы также можете стать резидентами создаваемого в Норильске индустриального парка, площадки которого будут обеспечены светом, отоплением, подключены к коммуникациям, а в дальнейшем – и мы уже прорабатываем этот вопрос с Заполярным государственным университетом – резиденты смогут получать предложения по совершенствованию производственных процессов от представителей науки. Из-за непростой логистики некоторые начавшие работать с нашей территорией по программе реновации красноярские компании принимают решения о релокации своих производств. И агентство готово оказывать предпринимателям активную поддержку в этом вопросе.

Также можно вступить в кооперацию с местным бизнесом, и у нас уже есть примеры успешного партнёрства между предпринимателями Норильска и региона», - пояснил он.

В ходе встречи краевые предприниматели, представляющие около десятка строительных фирм и производителей стройматериалов и оборудования, подробно обсудили с руководством города и «Норникеля» особенности закупочной деятельности, объёмы запланированных на ближайшую перспективу работ и решение вопросов импортозамещения. Помимо этого, гости-предприниматели поделились своими соображениями о применении различных современных технологий в реновации нашей территории, презентовав свои предложения.

Завершилась встреча работой биржи деловых контактов, в ходе которой представители местного и краевого бизнес-сообщества обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в реализации проекта «Норильск-2035». Как отметил зампред Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Евгений Дмитриев, по итогам визита в Норильск будет составлен протокол, в основу которого лягут основные тезисы о перспективах взаимодействия бизнес-сообщества различных территорий региона.