Репутация инициативы

Подразделение работает практически на всех рудниках НПР и выполняет большой объём работы во всех переделах — это монтаж и текущие ремонты высоковольтного энергетического оборудования, монтаж и техническое обслуживание систем автоматизации. По структуре треста «Норильскшахтсервис» каждый рудник обслуживается отдельным управлением, однако участок ПЭМУ является специализированным и не входит в их состав. Персонал ПЭМУ работает сейчас на руднике «Заполярный» ООО «Медвежий ручей», шахтах «Ангидрит» и «Известняков» ООО «НОК», рудниках «Скалистый», «Комсомольский», «Таймырский», «Октябрьский» Заполярного филиала. Специалистов участка пока нет только на руднике «Маяк».

Согласно плановой численности в составе участка работают 84 человека, что, по оценкам производственников, является хорошим по количеству работников подразделением. Характер работы — автоматизация и энергоснабжение горнорудных подразделений, а именно — автоматизация дробильных комплексов, вагоноопрокидывателей, водоотливов, конвейерных линий, систем управления и безопасности, устройств плавного пуска, ремонт высоковольтных ячеек, трансформаторных подстанций.

В настоящий момент ПЭМУ принимает участие в реализации масштабного проекта по замене устаревшей системы автоматической блокировки стрелок и сигналов (АБСС), вместо которой внедряется система управления рельсовым транспортом (СУРТ). На всех рудниках сотрудники участка демонтируют старое оборудование и постепенно меняют на новое. Программа модернизации рассчитана до 2023 года, новая техника работает уже на базе контроллеров, программируется и будет полностью взаимодействовать с другим оборудованием и операторами. Следующим этапом должна быть выстроена система верхнего уровня, которая будет находиться под контролем горного диспетчера рудника и позволит видеть весь процесс вплоть до того, что происходит на этапе откатки горной массы. Специалисты участка называют этот процесс модернизацией, но в целом система рассчитана на полностью автоматизированное управление с минимизацией участия человека в производственном процессе.

На первом этапе реализации программы ставится задача по выполнению федеральных норм и соблюдению правил обеспечения безопасности — применение светофоров везде, где работает шахтный транспорт, на всех пересечениях горных выработок, где есть движение.

За второй квартал этого года подземный энергомонтажный участок получил многочисленные благодарственные письма от заказчиков за своевременное и оперативное выполнение профильных работ. В ситуациях внеплановых или аварийных остановок на предприятиях горного передела ПЭМУ проявил себя как слаженный коллектив высококвалифицированных специалистов, способных справиться с заданием в кратчайшие сроки. Грамотный подход к делу позволяет свести затраты и простои предприятия основного производства к минимуму. Силами подразделения неисправности оперативно устраняются, квалификация персонала позволяет быстро решать самые нестандартные задачи.

По словам Евгения Груздова, заслуга в формировании столь высокого авторитета на производстве принадлежит, безусловно, всему коллективу. Репутацию профессионалов создают не только большое количество работников с высшим техническим образованием, но и те, кто, как говорится, обладает талантом от бога, — разбирается в энергетике, электронике и других областях почти на подсознательном уровне. Поэтому правильно будет сказать, что на участке работают специалисты не только различной квалификации, но и уровня подготовки. В комплексе это даёт однозначно положительный результат в общем деле. И что немаловажно в этом вопросе, отмечает начальник участка, — люди относятся к порученному делу с высокой степенью ответственности.

Персонал подразделения принимает самое активное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда. Это отмечается руководством, ценится предприятиями ЗФ, сами люди активно участвуют в совершенствовании культуры производства, в спортивной и общественной жизни предприятия. Всё это в совокупности положительно влияет на работу подразделения, создаёт участку репутацию крепкого и трудолюбивого коллектива.

Особое место в производственном процессе занимает содействие инициативе со стороны управления по охране труда. Улучшая свои условия работы, внося усовершенствования в производство и предлагая меры по повышению безопасности, каждый работник подразделения может рассчитывать на поддержку руководства. К примеру, в прошлом году участок занял первое место по «ННР» за обустройство раскомандировки на руднике «Октябрьский», за что был премирован каждый из участников этой инициативы, когда помещения обустраивали фактически для себя. Начальник участка Евгений Груздов говорит, что ему и его единомышленникам небезразлично, в каких условиях они работают. Каждому не просто приятно приходить на работу и все это время находиться в комфортных условиях, но и удобно с чисто практической точки зрения. Это касается не только бытовых условий, но и производственных — подразделение работает с целым комплексом специального оборудования и приборов, хранить и использовать которые необходимо тоже с аккуратностью. Материальное поощрение за победу в конкурсе на лучшую раскомандировку стало показательным для большинства работников участка. Появились планы на продолжение проектов, среди которых обустройство нового помещения на руднике «Скалистый»: проект коллектив планирует подавать на конкурс уже этой осенью.