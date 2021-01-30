Рейтингового голосования за выбор общественного пространства, которое благоустроят в 2022 году продолжается

В этом году голосование стартовало в середине декабря, завершится оно должно 19 февраля. К этому моменту свой голос должны отдать 20 000 горожан. В УЖКХ Норильска не сомневаются, что норильчане уложатся в срок, ведь подобный выбор они делают уже не первый год. Кроме того, уже сейчас достигнут серьёзный результат – больше 15 000 голосов.

Напомним, в будущем году в Норильске планируется оформить две территории: в районе ул. Комсомольской, 9 (2 521 кв. м); в Кайеркане на ул. Первомайской № 12, 14 и 16 (6 500 кв. м), где пройдет второй этап работ. Первый планируется выполнить уже нынешним летом. Помимо этого, в бюллетене горожане могут отметить и любой другой участок, который, по их мнению, необходимо обустроить. Эти данные лягут в основу планов благоустройства на будущие годы.

В УЖКХ Норильска поясняют, что в приоритетном порядке обустраивается территория, набирающая большинство голосов горожан, остальные – по мере оставшегося финансирования.

- Но, судя по сумме, отведённой на реализацию проекта (более 60 млн рублей), в 2022 году благоустроим обе территории, - отметил Анвар Низамутдинов, заместитель директора УЖКХ Норильска. – Мы хотим обратить внимание горожан, что проголосовать они могут, опустив бумажный бюллетень в специальные урны, которые установлены во всех местах повышенной проходимости, в том числе в «Арене», «Родине», «Арктике», КДЦ им. Высоцкого, «Юбилейном» и других местах массового скопления горожан, а также в Талнахском и Кайерканском территориальных управлениях администрации города, управлении городского хозяйства, управлении ЖКХ, Молодёжном центре и культурно-оздоровительном центре «Талнах». Мы следим, чтобы голосование проходило по всем правилам профилактики COVID-19. Но в условиях пандемии стоит уделить максимум внимания онлайн-голосованию.

Он напомнил, что для этого желающие могут зайти на сайт города norilsk-city.ru, кликнув на главной странице на баннер «Жилье и городская среда. Национальные проекты России». В появившемся окне необходимо выбрать «Городская среда: рейтинговое голосование», ввести свой логин и пароль портала «Госуслуги» и оставить свой голос.

В этом году в рамках программы благоустройства обновят три территории, за

которые в своё время проголосовали норильчане: в Центральном районе – около ул. Талнахской, 48; в Талнахе — в районе домов № 22–28 на ул. Енисейской; в Кайеркане — в районе домов № 12, 14 и 16 на ул. Первомайской.

В районе дома № 48 на Талнахской планируется демонтировать существующую спортплощадку, озеленить территорию, оформить беговые дорожки, установить новое игровое и спортивное оборудование, металлическое ограждение, скамейки и урны.

В Кайеркане на площадке за спортивной школой № 5 уложат травмобезопасное покрытие, оборудуют футбольную и баскетбольную площадки, беговую дорожку, установят детские игровые комплексы, лавочки и урны.

В Талнахе на ул. Енисейской, 22–28, демонтируют мусоросборник, спланируют территорию, обустроят газон и монолитные железобетонные поребрики со встроенными скамейками, заасфальтируют пешеходные дорожки. Здесь также планируется установить лавочки, урны и арт–объекты.

В конце декабря в город поступила проектная документация на все объекты, уже определён подрядчик, который будет работать в Кайеркане – этим летом он устраивал пространство на пр. Михайличенко, 6, в УЖКХ отметили, что справился он хорошо. В мае начнётся закуп оборудования и стройматериалов и уже в июне будет стройка.

Впереди – конкурс по выбору подрядчиков для Талнаха и Центрального района, намеченный на

на начало февраля.