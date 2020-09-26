Режим ЧС в городе понижен до регионального уровня

По официальным данным МЧС России, три этапа ликвидации разлива топлива уже завершены – распространение локализовано, дизтопливо собрано и перекачано на склады временного хранения. Остался финальный этап – сбор и вывоз загрязненного грунта и очистка территории. В связи с этим уровень ЧС снижен с федерального до регионального.

Напомним, что авария на норильской ТЭЦ-3 произошла в в мае текущего года, по причине повреждения резервуара с дизельным топливом из-за неожиданного проседания опор.