Режим повышенной готовности в связи с маловодьем реки Норильской снят

«Я каждый день наблюдаю за динамикой, — сказал глава Норильска Дмитрий Карасев. — Наполнение идёт довольно интенсивно — по 20–40 см. Если нет рисков, предлагаю режим повышенной готовности на реке Норильской снять».

Напомним, что данный режим был введён в сентябре прошлого года из-за угрозы ограничения тепловодоснабжения.

По словам генерального директора «Норильско-Таймырской энергетическая компании» Сергея Липина, сегодня уровень воды в реке достигает 14 м 27 см. Благодаря обильному снеготаянию возвращения к низким отметкам не ожидается.

«Водозаборы № 1 и 2 обеспечены всем необходимым для поддержания ситуации в норме. Пока прогнозов их подтопления у нас нет. Тем не менее разработан комплекс необходимых мероприятий, заготовлены специальные щитовые устройства и мешки с песком, которые в случае необходимости помогут предотвратить подтопление», — сообщил Сергей Липин.

Глава города поручил держать ситуацию под контролем и дважды в сутки передавать информацию об уровне воды в реке в единую дежурно-диспетчерскую службу.