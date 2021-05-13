Результаты работы над проектом «Дорога ветров» в Норильске будут применимы и в других арктических территориях

Впервые в исследованиях был использован квадрокоптер. «С помощью него мы зафиксировали формы снежного микрорельефа, установили специфику снегопереноса и снегонакопления, - рассказал Юрий Захаринский. - Определив локальное направление ветра, мы сможем просчитать эффективность щитов Потапова и оценить необходимость усовершенствования или замены конструкций».

Важной частью натурных работ стало получение результатов исследований методом флуоресцентной микроскопии. Напомним, он основан на использовании маркерных частиц – микроскопических стеклянных шариков, окрашенных в разные цвета. С их помощью учёные смогут сосредоточить работу на наиболее проблемных участках дороги.

«Выполнена оценка максимальных снегозапасов в пределах модельных участков и у снегозащитных сооружений, - сообщил директор Института экологии и географии Руслан Шарафутдинов. - Отбор проб снега и последующая его лабораторная обработка в СФУ, которая выполнялась в течение нескольких дней, позволит выяснить, какое количество маркерных частиц, ранее внесённых на различном удалении от автодороги, достигло снегозащитных сооружений и аккумулировались в снежной толще».

В практике работы учёных СФУ над проектом «Дорога ветров» - постоянные встречи с представителями заказчика, управления «Норильскавтодор». На очередном совещании стороны обсудили промежуточные итоги работы и подписали протокол, в котором отражён ряд важных вопросов. В частности, необходимость установить принадлежность существующих щитов Потапова, расположенных вдоль автомобильной дороги город Норильск –Алыкель. Учёные запросили информацию о затратах на очистку трасы от снега, а также о случаях её закрытия для движения автотранспорта за последние пять лет для дальнейшего анализа совместно с данными метеонаблюдений.

Исследователи отметили, что при разработке проекта необходимо знать категории земель, расположенных за полосой отвода автодороги и принадлежность их к хозяйствующим субъектам, а также расположение охранных зон у теплотрасс, высоковольтных линий, железной дороги и промышленных предприятий. При расчётах необходимо учитывать также расположение водостоков, чтобы понимать, куда потечёт вода при таянии снега, скопившегося у снегозадерживающих конструкций. Учёные отметили - возможно, придется планировать строительство новых водостоков.

Физическое моделирование будет проводиться на аэродинамическом стенде в СФУ. «Исследование с помощью современных методов оптической лазерной диагностики позволит изучить процесс снегозадержания для конкретных конструкций щитов, проанализировать возможную их расстановку на проблемных участках с учётом рельефа местности и направления господствующего ветра, а также провести верификацию математической модели», - рассказал сотрудник кафедры теплофизики СФУ Кирилл Литвинцев.

В результате научных изысканий для каждого проблемного участка дороги может быть предложено несколько вариантов решений, отмечают ученые. «Определять, какой из них выбрать в зависимости от стоимости или сложности исполнения, будет заказчик», - отметил Юрий Захаринский.

По мнению руководителя Департамента, результаты исследований, проведённых в рамках проекта «Дорога ветров», будут применимы и интересны для других арктических территорий. В связи с этим предполагается, что будет разработан программный модуль, реализующий новую методику снегозащиты. За эту часть работы в составе научной группы отвечает доцент инженерно-строительного института Алексей Климов. Он зафиксирует новаторские идеи коллег для подготовки заявок на регистрацию снегозадерживающих конструкций. Патенты РФ и свидетельство на регистрацию программного модуля дают право патентообладателю на результат интеллектуальной деятельности.

Завершающая «полевая» экспедиция состоится в начале июля. Юрий Захаринский сообщил, что одновременно с натурными исследованиями ведётся работа по подготовке аннотационного отчета по второму этапу и заключительного отчёта в целом по договору. В рекомендациях будут определены требования к конструкциям и местам их установки, подготовлен проект технического задания на проектирование. Работа будет завершена в октябре.