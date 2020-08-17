Результаты внутреннего расследования в посёлке Тухард

В ходе внутреннего расследования было выяснено, что по факту пролито 38 тонн топлива, хотя по предварительным данным цифра была больше – 44,5 тонны. Также «Норникель» установил предположительные причины разлива – разрыв старого трубопровода. Весь процесс проходил без контроля со стороны руководства «Норильсктрансгаза» и необходимой документации.

Ожидается, что все мероприятия по ликвидации разлива завершатся к 15 сентября. По данным пресс-службы «Норникеля», в отношении ответственных лиц приняты дисциплинарные взыскания.

«Экологическая и промышленная безопасность — безусловный приоритет для «Норникеля», нарушения в этой сфере абсолютно неприемлемы», — прокомментировал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.