РИА Новости представили рейтинг качества автомобильных дорог в стране

В ходе исследования регионы сравнивали по доле автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям. По мнению специалистов РИА Рейтинг, самые качественные дороги в Москве, здесь 97,5% региональных или местных трасс отвечают нормативам. Далее идёт Ханты-Мансийский автономный округ (87,1%). На третьем месте Краснодарский край (84,5%).

По Сибирскому федеральному округу (СФО) в лидерах Кемеровская область (73,1%), в общем рейтинге регион занимает седьмое место. На втором месте по СФО Красноярский край и на третьем — Республика Хакасия (61%). В общем рейтинге Хакасия стоит на 19-м месте.

Подробная информация о состоянии дорог во всех регионах России — в инфографике Ria.ru.