Риски первой очереди

При разработке своего плана очистки Арктики «Росатом» опирался на исследования, полученные в 2019 году усилиями международного консорциума из Италии, Норвегии, Великобритании, Германии и России. Участниками проекта были обследованы акватории Карского и Баренцева морей и обнаружены около 18 тысяч радиоактивных объектов. По словам специалистов, 95 процентов из них в настоящее время безопасны. Они либо сохраняют запас прочности, либо настолько затянулись илом, что уровень гамма-излучения приблизился к естественным фоновым показателям.

Опасными источниками загрязнения были признаны около тысячи объектов с повышенным уровнем гамма-излучения. Сильнее всего «фонят» шесть объектов: реакторы подводных лодок К-11, К-19 и К-140, две затонувшие субмарины К-27 и К-159, а также отработанное топливо реактора атомохода «Ленин». По информации газеты «Труд», «Росатом» не приводит точных показателей, однако в сообщении госкорпорации отмечается, что «даже крайне низкая вероятность утечки радиоактивных материалов из этих объектов - неприемлемые риски для экосистем Арктики», поэтому все шесть объектов должны быть подняты со дна моря.

Подводная лодка К-159 затонула при буксировке на утилизацию. Аварии на субмаринах К-11, К-19 и К-140 произошли в разные годы. Во всех случаях энергетические установки были заменены, а реакторы затоплены. Особое место в этом списке занимает АПЛ К-27 «Нагасаки» - единственная субмарина, на которой в качестве теплоносителя использовался жидкий металл.

Энергетическая установка К-27 вышла из строя во время похода в 1968 году. Героическими усилиями экипаж привел субмарину в порт, после этого зараженный корабль несколько десятилетий простоял в Мурманской области, а в 1980-м его затопили. В 2012 году подлодку обследовали и утечек радиации не обнаружили, однако ученые в один голос утверждают, что это один из самых опасных из находящихся сейчас в Карском море объектов.

Информация о судьбе реактора атомного ледокола «Ленин» до сих пор крайне противоречива. В какой момент было принято решение демонтировать реакторную установку «Ленина» и затопить ее в море, доподлинно неизвестно. Есть сведения, что судно пережило по меньшей мере пять инцидентов, которые можно квалифицировать как аварию установки.

Стоимость восьмилетних работ по поднятию, транспортировке и перезахоронению опасных объектов госкорпорация «Росатом» не разглашает.