Ряд проектов, реализуемых в Норильске, может войти в нацпроект «Туризм»

Об этом рассказал заместитель директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин, сообщает ФедералПресс.

«Программу нацпроекта формирует Ростуризм, мы же предлагаем мероприятия, которые, по нашему мнению, должны в нем присутствовать. И я думаю, инициативы, реализуемые и запланированные в Норильске, в той или иной степени будут в нём значиться», — отметил Максим Данькин.

Он добавил, что туристическое направление не является основным в развитии Арктики, но ему всегда уделяется особое внимание. В частности, соответствующие проекты учтены и в плане социально-экономического развития Норильска, который сейчас находится на рассмотрении в правительстве РФ. Это связано с тем, что туризм, по словам Максима Данькина, не только делает красоту нашей природы доступной для жителей России, но и способствует развитию инфраструктуры территории, а также малого и среднего бизнеса. Аналогичный подход будет использоваться и при формировании программ развития других территорий в российской Арктике.