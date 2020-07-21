Родители двойняшек и тройняшек в крае получили региональные соцвыплаты. Общая сумма 20,5 млн рублей

В Красноярском крае, помимо федеральных выплат семьям с детьми, предусмотрен ряд региональных мер социальной поддержки. С 2011 года при одновременном рождении двух и более детей родителям оказывают материальную помощь, сообщает Министерство соцполитики Красноярского края.

«С прошлого года меру социальной поддержки оказывают согласно региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Размер единовременной выплаты в 2020 году, например, в Красноярске, равен 72 тысячам 916 рублям на каждого ребёнка. В северных территориях эта выплата больше, так как применяются районные коэффициенты", – рассказал первый заместитель министра социальной политики региона Денис Голощапов.

За шесть месяцев в крае за выплатой обратились 139 семей, в которых родилось 137 пар двойняшек и две тройни. Из регионального бюджета им было перечислено более 20,5 млн рублей.

Для получения пособия семье, в которой появились на свет двойняшки или тройняшки, нужно оформить выплату не позднее шести месяцев с момента рождения детей.

В связи с ограничительными мерами по коронавирусу оформить выплату можно дистанционно, воспользовавшись порталом госуслуг, а также лично по предварительной записи в МФЦ или территориальных отделениях соцзащиты.