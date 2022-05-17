МАУ ИЦ «Норильские новости»

Родители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денег

Родители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денег

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Родители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денег

Это касается тех студентов, которые учатся на дневном отделении

Родители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денегРодители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денегРодители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денегРодители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денегРодители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денегРодители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денегРодители из Красноярского края, оплачивающие обучение детям в университете, могут вернуть часть денег

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Но, если вы сами платите за своё образование, то форма обучения значения не имеет. О других нюансах оформления налогового вычета рассказываем в карточках.

17 мая в 17:00 910
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