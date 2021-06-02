Росатомфлот стал обладателем национальной премии «Хрустальный компас» за новый атомный ледокол «Арктика»

Премия присуждается в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. В номинации «Лучший экологический проект промышленных предприятий и бизнеса» ФГУП «Атомфлот», ПАО «ЦКБ «Айсберг» и АО «Балтийский завод» присуждена победа за проект «Головной универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220».

- Универсальные атомные ледоколы обладают исключительными техническими характеристиками и отвечают самым высоким требованиям радиационной безопасности, - отметил заместитель генерального директора по строительству флота - руководитель представительства ФГУП «Атомфлот» в Санкт-Петербурге Константин Князевский. - Наш уникальный опыт безаварийной работы в Арктике основан на высокой профессиональной подготовке моряков и передовых технологиях. Сейчас в Санкт-Петербурге продолжается строительство целой серии атомных ледоколов проекта 22220. Эти суда станут основой будущего атомного ледокольного флота».

В настоящее время ГУАЛ «Арктика» завершает работы по программе зимне-весенней навигации. Судно обеспечивает безопасные ледокольные проводки в акватории Северного морского пути.