«Роснефть» начала доставку грузов на объекты проекта «Восток Ойл»

В рамках зимней навигации в порт Дудинки, «Бухту Север» и на производственные базы «Точино», «Караул», «Воронцово», «Таналау» на реке Енисей планируется завезти более 500 тонн материалов и оборудования.

Как сообщили в компании, первые морские суда уже прибыли в Дудинку и «Бухту Север». Там же для строительства магистрального нефтепровода Ванкор – Пайяха – «Бухта Север» идёт разгрузка труб и металлоконструкций. Также будут доставлены железобетонные изделия, цемент, технологическое оборудование, опоры, кабельно-проводниковая продукция, запорная арматура, спецтехника и автотранспорт, блок-боксы, фасонные изделия.

Среди первоочередных объектов, для строительства которых и идут материалы, нефтеперекачивающие станции, нефтеналивной терминал и портовая инфраструктура «Бухты Север», социально-бытовые объекты, а также для проведения разведочного и эксплуатационного бурения на месторождениях «Восток Ойл».

На базах «Точино», «Караул», «Воронцово» и «Таналау» уже идёт подготовка для разгрузки судов. Всего на Таймыре для бесперебойного обеспечения самой масштабной стройки страны «Восток Ойл» будут задействованы 16 новых причалов, возведённых на Енисее.

Доставка грузов осуществляется как по Енисею из Красноярска, Обь-Иртышскому бассейну с Западно-Сибирской группы складов, расположенных в Тобольске, Ямбурге, Лабытнанги, Газ-Сале, так и по Северному морскому пути из Архангельска и Мурманска. Для перевалки грузов дополнительно задействован порт города Дудинки и производственная база «Прилуки» под городом Игарка.