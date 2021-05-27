«Роснефть» начинает реализацию проекта по строительству нефтеналивного портового терминала «Бухта Север» на Диксоне

Команда специалистов «Объединённой энергостроительной корпорации» прибыла на полуостров Таймыр для организации строительства. Суда ледового класса доставили на Таймыр около 20 тысяч тонн грузов, включая тяжёлую строительную технику, вахтовые жилые комплексы, оборудование связи, а также материалы для обустройства вахтовых городков.

Проект порта «Бухта Север» разработан ведущим проектным институтом страны АО «ЛенморНИИпроект» и прошёл все необходимые экспертизы. Институт входит в тройку крупнейших российских компаний по проектированию морских портов, терминалов и транспортных систем. При его участии построены, реконструированы или модернизированы практически все морские порты России: от Сахалина до Калининграда и от Новороссийска до Шпицбергена.

Следующим шагом станет строительство гидротехнических сооружений, объектов хранения материально-технических ресурсов и причальных сооружений в Енисейском заливе.

Первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 миллионов тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объём нефтеперевалки увеличится до 100 миллионов тонн. В целом ресурсная база крупнейшего проекта российской и мировой экономики «Восток Ойл» — свыше шести миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти с минимальным углеродным следом, составляющим лишь четверть от среднемировых показателей новых крупных проектов. Для энергоснабжения объектов «Восток Ойл» будет использована ветрогенерация и попутный нефтяной газ.

Реализация проекта «Восток Ойл» позволит освоить уникальный ресурсный потенциал региона. Конкурентным преимуществом проекта является близость к Северному морскому пути. Его использование открывает возможность поставок сырья с месторождений «Восток Ойл» сразу в двух направлениях: на европейские и азиатские рынки. Реализация проекта обеспечит выполнение поставленных Президентом России задач по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн тонн к 2024 году.

Проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Для обустройства месторождений потребуется привлечь более 400 тысяч человек.

Для организации вывоза продукции на судостроительной верфи «Звезда» размещён заказ на серию из 10 танкеров высокого ледового класса Arc7. В целом для реализации проекта «Восток Ойл» планируется построить 50 судов различных классов, в том числе танкеры, газовозы, суда обеспечения. Также подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок отечественного производства, которые будут использоваться на месторождениях проекта.

В рамках реализации проекта планируется строительство электрогенерации мощностью 3,6 ГВт, трёх аэродромов, двух морских терминалов, 15 промысловых городков, масштабное обновление речной инфраструктуры Енисея. Реализация проекта «Восток Ойл» даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение.