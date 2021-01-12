«Роснефть» перестала быть единственным владельцем ООО «Восток Ойл» на Таймыре

Инвестиции обеспечивают Trafigura доступ к новому крупному нефтедобывающему региону мирового класса на Таймыре, включающему Ванкорский и Пайяхский кластеры, с запасами высококачественной нефти примерно в шесть млрд тонн. Они также основаны на давних коммерческих отношениях между Trafigura и «Роснефтью», обеспечивая доступ к долгосрочным поставкам нефти, в том числе от «Восток Ойла».

В «Восток Ойл» вошли активы «Роснефти» на севере Красноярского края, флагманским стал Западно-Иркинский участок с запасами нефти — 0,5 млрд тонн. Также «Роснефть» перевела на «Восток Ойл» 14 лицензий и месторождения Ванкорского кластера с ресурсами около двух млрд т. Кроме того, «Роснефть» сообщила о приобретении «Таймырнефтегаза» — держателя лицензии на Пайяхское месторождение с запасами на госбалансе — более одного млрд тонн нефти. Ранее этот актив, который должен стать одним из ключевых в проекте, принадлежал «Нефтегазхолдингу» Эдуарда Худайнатова.

Как ожидается, «Восток Ойл» в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй — до 100 млн тонн. При этом «Роснефть» пообещала уже в 2024 году отгружать с «Восток Ойла» 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.