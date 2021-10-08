«Роснефть» приступила к реализации проекта автономного электроснабжения «Восток Ойл»

В рамках проекта будет построено 13 электростанций общей мощностью порядка 3,5 ГВт. Большую часть - около 2,3 ГВт - обеспечат газотурбинные электростанции (ГТЭС) «Иркинская», «Байкаловская», «Восточно-Сузунская» и «Пайяхская». Проектная мощность ГТЭС «Иркинская», которая входит в перечень объектов первой очереди, станет максимальной в периметре НК «Роснефть» - 867 МВт. Новая станция будет обеспечивать электрической энергией месторождения Пайяхского кластера и объекты системы транспорта нефти.

В будущем для снабжения объектов электроэнергией будет построено около 200 электростанций и более семи тысяч км воздушных линий электропередачи. Первыми к электроэнергии будут подключены нефтяная электростанция «Бухты Север» мощностью 214 МВт, подстанция головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС) «Пайяха» напряжением 110 кВ, воздушная линия электропередачи на 110 кВ от ГТЭС «Иркинская» до ГНПС «Пайяха».

На газотурбинных электростанциях «Восток Ойл» «Роснефть» будет использовать только попутный нефтяной газ. Это позволит снизить негативное влияние на окружающую среду. Также планируется использование энергии ветра для обеспечения максимального перехода на «чистую» энергию с нулевым уровнем выброса парниковых газов.