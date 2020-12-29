«Роснефть» выкупает Пайяхское месторождение у экс-главы этой нефтекомпании Эдуарда Худайнатова

«Роснефть» полностью купила «Таймырнефтегаз», следует из сообщения нефтекомпании. Компании принадлежат лицензии на участки на Таймыре, на которых расположено крупное Пайяхское нефтяное месторождение.

Предполагается, что Пайяхское месторождение станет основным активом проекта «Восток Ойл». В рамках проекта нефтепровод должен связать месторождения Ванкорского кластера «Роснефти» (Ванкорское, Лодочное, Сузунское, Тагульское) с месторождениями севера Таймыра. Предполагается, что нефть затем будет транспортироваться по Севморпути (СМП).

Иностранные инвестбанки оценивают весь проект в 70-100 млрд долларов. К 2024 году «Роснефть» рассчитывает отгружать с «Восток Ойл» по СМП 30 млн тонн нефти в год, к 2030 году - 100 млн тонн. «Роснефть» также планирует привлечь в проект иностранных инвесторов и ведёт переговоры с индийскими компаниями, которые уже имеют миноритарные доли в Ванкорском месторождении.