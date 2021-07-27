Роспотребнадзор проверил состояние воды в реке Далдыкан

Как сообщили в компании «Норникель», вода могла приобрести такой оттенок из-за паводковых вод. Утечек с предприятий не зафиксировано. Роспотребнадзор подтвердил данную информацию — вода соответствует санитарным нормам.

Стоит отметить, что вода из Далдыкана для водоснабжения города не используется. Тем не менее по предписанию Роспотребнадзора НТЭК усилила производственный контроль за безопасностью ресурсов Амбарнинского водозабора. Предприятие обеспечивает водой, тепловой и электрической энергией города Норильск, Дудинка и Игарка, посёлки Светлогорск и Снежногорск и предприятия Норильского промышленного района. Река Далдыкан является притоком реки Амбарной и протекает рядом с Норильском.