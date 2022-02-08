Роспотребнадзор провёл внеплановую проверку НТЭК

Напомним, что Норильская топливно-энергетическая компания обеспечивает жилые дома Норильска и Дудинки водой, а также тепловой и электрической энергией.

Во время проверки ведомства отобрали пробы горячей воды на исследование по органолептическим показателям и содержанию химических веществ. В результате лабораторных исследований установлено несоответствие отобранных проб воды по санитарно-химическим показателям - содержание железа превышено в 1,6 раза, а также по органолептическим показателям - цветность превышает норматив в 1,4 раза.

НТЭК предстоит выплатить административный штраф в размере 20 тысяч рублей в рамках ст. 6.5 КоАП РФ, а также до апреля устранить установленные нарушения, срок исполнения требований ведомство держит на контроле.

«Кроме того, в адрес администрации Норильска направлено уведомление о несоответствии горячей воды гигиеническим нормативам. На основании этих данных были внесены изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы в части учёта мероприятий по приведению качества горячей воды в соответствие с гигиеническими нормативами. При этом в АО «НТЭК» разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с требованиями санитарного законодательства», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.