МАУ ИЦ «Норильские новости»

Роспотребнадзор проводит очередную горячую линию

Роспотребнадзор проводит очередную горячую линию

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Роспотребнадзор проводит очередную горячую линию

Роспотребнадзор проводит очередную горячую линию

До 2 июля по телефонам 8–800–555–49–43 и 8 (391) 226–89–50 норильчане могут получить консультацию по вопросам качества, безопасности и срокам годности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции.

26 июня в 10:00 480
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