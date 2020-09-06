Роспотребнадзор: возвращение к дистанционному обучению не исключено

При массовой заболеваемости школьники могут вернуться к занятиям на дому, отметила глава ведомства Анна Попова. И уточнила, что возвращение к удалённому обучению может быть связано не только с новой вспышкой коронавируса, но и с сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ.

Эпидемическая ситуация позволила начать учебный год в очной форме. Вместе с тем в учебных заведениях введены повышенные меры профилактики: регулярные проветривания и дезинфекция помещений, закрепление отдельных кабинетов за каждым классом, скользящий график уроков, чтобы школьники из разных классов не пересекались на переменах. Власти разрешили ученикам ходить без масок, но всем школьникам в обязательном порядке будут измерять температуру.

В Норильске 1 сентября в классах за парты сели далеко не все школьники. Часть учеников остаётся на дистанционном обучении.